Gemeente Oldambt gaat handhaven op fout gestalde, wrak- en weesfietsen bij stations

OLDAMBT – Vanaf 1 mei 2026 geeft gemeente Oldambt een impuls aan handhaven op fietsen die niet in de stallingen staan bij de stations in Scheemda, Winschoten en Bad Nieuweschans. Ook worden wrak- en weesfietsen aangepakt. Dit doet de gemeente om de omgeving rond de stations veilig en netjes te houden.
Aanleiding voor de handhaving
Fietsen die buiten de stallingen staan, zorgen voor overlast. Ze belemmeren de doorgang en maken de omgeving rommelig. Vooral bij stations, waar veel mensen komen, is het belangrijk dat iedereen veilig kan lopen en reizen.
Wanneer haalt de gemeente een fiets weg?
De gemeente kan een fiets weghalen als:
- de fiets niet in de stalling staat of als de fiets een nooduitgang blokkeert. Dan haalt de gemeente de fiets direct weg.
- de fiets er verwaarloosd uitziet of al heel lang op dezelfde plek staat. De gemeente plakt dan eerst een sticker op de fiets. Daarna heeft de eigenaar twee weken de tijd om de fiets zelf weg te halen.
- het een fietswrak is. Dit is een fiets die niet meer veilig is om op te rijden. Of een fiets die zo kapot is dat repareren meer kost dan de waarde van de fiets. Deze fietsen worden meteen vernietigd.
Wat gebeurt er met een weggehaalde fiets?
Fietsen die nog goed zijn, bewaart de gemeente vier weken aan de Grintweg 86 in Winschoten. Na vier weken kan de eigenaar de fiets niet meer ophalen. Eigenaren die hun fiets terug willen, maken eerst een afspraak via (0597) 48 20 00. Zij nemen hun identiteitsbewijs en de sleutels van de fiets mee naar de afspraak. Het ophalen van de fiets kost niets.
Oproep aan inwoners
De gemeente roept inwoners op om hun fiets voortaan in de stalling te zetten. Zo voorkomen zij dat hun fiets wordt weggehaald en helpen zij mee om de omgeving rond het station veilig en netjes te houden.
Bron: Gemeente Oldambt