K. ter Laanprijs 2026 uitgereikt aan Jan Henk de Groot

GRONINGEN – Jan Henk de Groot heeft op 17 april de K. ter Laanprijs in ontvangst genomen uit handen van gedeputeerde Susan Top van de provincie Groningen. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend door Stichting ’t Grunneger Bouk aan personen die zich inzetten voor de Groninger taal en cultuur.
Belang van het Nedersaksisch
Het Gronings en het Nedersaksisch vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van onze provincie. De streektaal draagt bij aan herkenning, verbondenheid en het doorgeven van regionale verhalen. De provincie zet zich in om deze taal te versterken, zichtbaar te maken en toekomst te geven.
Bijdrage van Jan Henk de Groot
Jan Henk de Groot laat met zijn muziek en teksten zien hoe eigentijds en toegankelijk het Gronings kan zijn. Zijn werk bereikt een breed publiek en draagt bij aan de waardering en het gebruik van de streektaal. De jury roemt zijn veelzijdigheid en zijn betekenis voor de Groninger cultuur.
Waardering voor inzet
Met de uitreiking van de K. ter Laanprijs spreekt de provincie waardering uit voor de manier waarop De Groot de streektaal een sterke plek geeft in de samenleving.
Bron: Provincie Groningen