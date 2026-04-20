Liesbeth De Groodt verzorgt wildpluk excursies

REGIO – Nu het voorjaar op dreef komt, bot de vegetatie in hoog tempo uit. Ga je mee erop uit om eetbare wilde planten te leren kennen en eventueel te verzamelen? Wist je dat voorjaarsboden als bijv. meidoornblad, hondsdraf, veldkers en paardenbloem eetbaar zijn en een waardevolle bron van vitamines en mineralen? Ze smaken nog heerlijk ook. Wat een geschenk van de natuur na een winter waarin de voedingswaarde van groenten en kruiden naar een laag niveau is afgezakt. Buiten lokt de voorraadkast van moeder natuur tot het op pad gaan voor wildpluk wandelingen in het beekdal van de Ruiten Aa bij Wollinghuizen (Vlagtwedde).
In de maanden mei en juni geeft Liesbeth De Groodt een aantal wildpluk excursies. Daarnaast geeft ze als topper de Wildpluk Kookworkshop waarbij deelnemers gezamenlijk een driegangen diner koken van planten die ze verzameld hebben tijdens de excursie.
De Wildpluk excursie wordt begeleid door een biologe, tevens landschapsgids van Westerwolde. Na een korte introductie gaat u met haar op pad door het beekdal van de Ruiten Aa bij Wollinghuizen. Tijdens een ontspannen wandeling van 4 km leert u eetbare wilde planten kennen en verzamelen. Zij zal ook aandacht besteden aan wat niet slim is om te eten. Aan de excursie zijn kosten verbonden.
Data:
zaterdag 2 mei 13.30 – 16.00 uur
zaterdag 16 mei 13.30 – 16.00 uur
Pinkstermaandag 25 mei 13.30 – 16.00 uur
Duur: 2,5 uur
Verzamelpunt: Vlagtwedde, wordt bij opgave bekend gemaakt
Opgave: tel. 0599-312884 of e.g.degroodt@gmail.com
Aantal deelnemers: max. 15 personen
Wildpluk Kookworkshop
In deze ééndaagse workshop begint u met een Wildpluk excursie. Terug bij het verzamelpunt maakt u gezamenlijk met de geoogste planten een vijftal heerlijke gerechten voor een volwaardige driegangen maaltijd aan een mooi gedekte tafel. De eendaagse workshop staat onder leiding van een biologe met een kookhobby. Er zijn kosten aan verbonden.
Deze workshop is zeer geschikt voor groepsuitjes van 4 tot 6 personen. Datum in overleg.
Adres: Vlagtwedde, wordt bij opgave bekend gemaakt.
Duur: 6,5 uur.
Aanvang: 13.30 uur.
Opgave: tel. 0599-312884 of e.g.degroodt@gmail.com
Aantal deelnemers: 4-6 personen.
N.B. De gerechten zijn suiker- en tarwevrij en bevatten gezonde vetten. Naast de geplukte kruiden zijn de ingrediënten zoveel mogelijk van biologische teelt.
Bron: Liesbeth De Groodt