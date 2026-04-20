Ontmoet de nieuwe gemeenteraad van Oldambt

HEILIGERLEE – Nieuwe raad, nieuwe gezichten. Maak op 20 mei kennis met de mensen achter de partijen bij Ontmoet de Raad.
De gemeenteraad van Oldambt houdt op woensdag 20 mei bij Brasserie Museum Slag om Heiligerlee een nieuwe editie van Ontmoet de Raad. Tijdens deze bijeenkomst maken inwoners in informele setting kennis met de nieuwe raadsleden en is er ruimte om in gesprek te gaan over onderwerpen die in de gemeente spelen. Iedereen is welkom om ideeën te delen, vragen te stellen of simpelweg kennis te maken.
Programma
Na een korte presentatie over het museum in Heiligerlee opent het politiek café. Onder het genot van een drankje ga je in gesprek met inwoners en raadsleden. Daarna is er ruimte voor ‘Op de zeepkist’: het moment om jouw idee, mening of ervaring te delen met de hele gemeenteraad. Deelname aan Op de zeepkist is vrijblijvend. We sluiten de avond af met een gezellige ronde bingo.
De gemeenteraad nodigt alle inwoners van Oldambt van harte uit om langs te komen. Aanmelden is niet nodig. Heb je een bijdrage voor Op de zeepkist? Dan is aanmelden gewenst via griffie@gemeente-oldambt.nl.
Praktische informatie
Datum: Woensdag 20 mei 2026
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Brasserie Museum Slag om Heiligerlee; Provincialeweg 55 Heiligerlee
Bron: Gemeente Oldambt