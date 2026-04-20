Politie deelt bekeuringen uit bij controle A7

SCHEEMDA – De politie heeft vrijdag tijdens een grootschalige verkeerscontrole op de A7 bij Scheemda 85 bekeuringen uitgedeeld. De controle vond plaats tussen 15:00 uur en 21:00 uur. De bekeuringen werden onder meer uitgedeeld voor het rijden zonder geldig rijbewijs, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en over belading van 11 en 30 procent.
Drie bestuurders kregen een WOK-melding (Wachten Op Keuren) en mochten niet meer verder rijden. De politie hield deze controle met Veilig Verkeer Nederland en de Belastingdienst. De controles waren onder meer bij tankstations langs de A7.
