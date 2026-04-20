Roon Staal brengt sfeervol Lenteconcert naar Winschoten

WINSCHOTEN – Zodra de eerste tonen klinken wordt het muisstil in de zaal. Het verfijnde pianospel en de warme tenorstem van Roon Staal omhullen het publiek als een zachte lentebries. Met een afwisseling van Nederlandse en Engelstalige liedjes weet hij zijn publiek recht in het hart te raken.
Dit voorjaar tourt de singer-songwriter langs twintig bijzondere locaties in Nederland. Op vrijdag 8 mei om 20.00 uur is hij te gast in de Vennekerk in Winschoten, waar de karakteristieke kerk heel even verandert in een intieme concertzaal.
Van musicalster naar meester van het luisterconcert
Roon Staal stond eerder op grote podia als het Koninklijk Theater Carré, het Luxor Theater en het Beatrix Theater. Hij vertolkte hoofdrollen in musicals als Les Misérables, Tommy en Petticoat. Tegenwoordig kiest hij bewust voor kleinschalige luisterconcerten, waar ruimte is voor verstilling en persoonlijk contact met het publiek.
Bijzondere vriendschap met Art Garfunkel
Dat Roon Staal een uitzonderlijke zanger is bleef niet onopgemerkt. Art Garfunkel, bekend van Simon & Garfunkel, herkende zijn talent en zocht hem thuis op in Noord-Holland. Er ontstond een bijzondere vriendschap, waarna Staal werd uitgenodigd als openingsact tijdens Garfunkels Europese tournee. Art Garfunkel sprak lovende woorden over hem: “The extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world.”
Een concert vol herkenning en ontroering
Tijdens het Lenteconcert brengt Roon Staal een mix van bekende nummers en eigen werk. Liedjes van o.a. Simon & Garfunkel, ABBA, The Beatles en John Denver krijgen een persoonlijke uitvoering, naast de evergreen Help Me Through The Night van Ede Staal en het eigen nummer Nog Elke Dag. Tussendoor deelt hij openhartige verhalen uit zijn leven, waardoor elk lied nog meer betekenis krijgt.
Het belooft een warm en intiem concert te worden, waarin muziek en emotie centraal staan.
Bron: Renate van der Laan