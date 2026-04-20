Succesvolle internationale kennismakingstocht “Tour der Freundschaft” brengt Nederlandse en Duitse wielrenners samen

TER APEL – Op zondag 19 april vond de internationale kennismakingstocht “Tour der Freundschaft” plaats. In totaal namen 26 van de 30 deelnemers die in mei naar Berlijn fietsen deel aan deze sportieve ontmoeting. De groep bestond uit leden van TFC De Ketting (Nederland) en RSC Rütenbrock (Duitsland).
De deelnemers startten aan Duitse zijde en fietsten gezamenlijk richting Ter Apel, waar bij het Spiekerhûs de officiële start plaatsvond. De route van circa 80 kilometer liep door het Emsland en Westerwolde en voerde langs diverse locaties in de grensregio. Onderweg werd onder meer een bezoek gebracht aan Museum Klooster Ter Apel en werd bij verschillende partners en sponsoren kort stilgestaan. Deze momenten boden gelegenheid voor kennismaking en uitwisseling tussen de Nederlandse en Duitse deelnemers.
De kennismakingstocht werd georganiseerd door het Organisatieteam Partnerschap namens TFC De Ketting en RSC Rütenbrock en vond plaats binnen de samenwerking tussen de partnergemeenten Westerwolde en Haren (Ems) en de bijbehorende partnerschappen. Deze samenwerking onderstreept het belang van internationale ontmoetingen tussen inwoners en sportverenigingen en draagt bij aan duurzame relaties in de grensregio. Door gezamenlijk in beide landen te fietsen werd de basis gelegd voor verdere samenwerking richting de Tour der Freundschaft Berlijn, die van 21 tot en met 25 mei plaatsvindt.
Het project “Tour der Freundschaft” wordt mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en zijn programmapartners en wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU).
Bron en foto’s: Henk Schut