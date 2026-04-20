Tijdreis door het Noordlaarderbos

GLIMMEN – Zaterdag 2 mei is er een excursie in het Noordlaarderbos van 9:30 – 12:00 uur. Start is aan het Eind van de Pollselaan bij Glimmen richting de golfclub: links parkeren, Pollselaan 5, 9756 CJ in Glimmen.
Voor velen nauwelijks meer dan een postzegel met bomen, maar voor Groningen is het Noordlaarderbos het grootste bos van de provincie. Je bent je er misschien niet van bewust, maar dit bos – hoog en droog op de smalle Hondsrug – maakt deel uit van een eeuwenoud cultuurlandschap, met zandwegen, essen, houtwallen en zandduinen en nog veel meer fraais. W
U ervaart allerlei contrasten; van bijvoorbeeld de openheid van het stroomdal tot de besloten paadjes in het bos. Met een beetje geluk ziet u ook sporen van das en ree en andere dieren die hier hun thuis hebben. En u gaat een eind terug in de tijd, zien sporen van de vorige eeuw, van middeleeuwen, zelfs van ijstijden. Sterker, zonder die ijstijden geen Noordlaarderbos. En op de achtergrond allemaal vogelzang.
Aanmelden is verplicht: info@hvdda.nl
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Fonds Drentsche Aa.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa