Verdachte van opzettelijk aanrijden scooter aangehouden

MUNTENDAM – In Muntendam is na een incident tussen de bestuurders van een auto en een scooter een verdachte aangehouden. Een 19-jarige man uit Midden-Groningen op een scooter zou opzettelijk zijn aangereden door een 27-jarige man uit Eemsdelta.
Even voor half tien zondagavond werden de hulpdiensten in verband met een incident aan De Kleine Venne in Muntendam gealarmeerd. Een ambulance en agenten in kogelwerende vesten kwamen snel ter plaatse. In de afgezette straat lag een scooter onder een auto.
Volgens omstanders zou er in de straat al langere tijd een conflict spelen. De bestuurder van de auto zou ruzie hebben met een groep jongeren. De automobilist wordt er van verdacht de jongen opzettelijk te hebben aangereden.
Omstanders zouden geprobeerd hebben de automobilist te stoppen. Hij is later door de politie aangehouden. De jongen is overgebracht naar het ziekenhuis.
