Video: Bezemroute zorgt voor koopjesjagers en goede verkopen in Sellingen

SELLINGEN – Met bezems in de tuin als herkenningsteken deden zaterdag inwoners van Sellingen mee aan de Hasjes Bezemroute. Op tientallen adressen werden vanuit tuinen en opritten tweedehands spullen verkocht.
Bezoekers trokken door het dorp op zoek naar koopjes en bijzondere vondsten. Volgens meerdere deelnemers liep het in de ochtend goed door. “Vooral vanmorgen waren er veel auto’s. We zitten hier mooi aan de straat.”
Het aanbod was divers. Van huishoudelijke spullen en ijzerwerk tot een scootmobiel en vintage meubels. Een verkoper wist twee van zijn vier vintage stoeltjes te verkopen.
Niet overal verliep de dag zoals gehoopt. “Niet te best. Niet te veel volk en niet te veel klanten. We hadden er meer van verwacht,” vertelde een deelnemer.
Toch waren er ook tevreden reacties. “We hebben behoorlijk wat dingen verkocht. Vooral smeedwerk, ijzerwerk en wat huishoudelijke artikelen,” aldus een verkoper.
De opvallendste verkoop van de dag was volgens hem een gietijzeren vaas van honderd euro.
