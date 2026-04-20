Westerwolde legt Engelbert op overtuigende wijze over de knie

VLAGTWEDDE – In haar een na laatste thuiswedstrijd van het seizoen boekte Westerwolde zondagmiddag 19 april een duidelijke maar zeer zeker ook dik verdiende 6 – 0 overwinning op Engelbert. Daar waar het dure puntenverlies van vorige week zondag in en tegen Zevenhuizen de afgelopen week nog behoorlijk nadreunde binnen geheel voetbalminnend Vlagtwedde en omstreken, lieten de mannen van trainer Mark Kruize deze middag zien wel degelijk tot de beste ploegen van de vierde klasse B te behoren. Was de opening van de wedstrijd nog enigszins stroef te noemen, naarmate de wedstrijd vorderde groeide het vertrouwen binnen het team. Regelmatig konden er op de eigen kunstgrasmat tegen een minder sterke tegenstander, die met name in de tweede helft moeite had alles te belopen, mooie aanvallen met uitstekende afrondingen worden geëtaleerd. Jammer was het dat een niet geheel fitte arbiter Van Klinken uit Emmen in de rust moest afhaken. Evenals een aantal weken geleden werd in de persoon van René Meems in korte tijd een waardig vervanger gevonden.

Daar waar Westerwolde vaak patent heeft bij thuiswedstrijden vrij snel in de wedstrijd te scoren, moest het in geringe mate toegestroomde publiek wachten tot de 37e minuut eer de eerste treffer van de middag viel te noteren. Juist toen de regen voor het eerst sinds lange tijd in Vlagtwedde en dus op De Barlage in beperkte hoeveelheid neerdaalde, was het de deze middag uitblinkende Julian Smid die rechterspits Joran Luijten wist te bereiken. Met Sander van Hoorn als bliksemafleider wist een van de drie deze middag actieve Luijtens met links de bal achter de van een blessure teruggekeerde goalie Thom van Rotterdam van Engelbert te prikken: 1 – 0. Dezelfde Van Rotterdam moest in deze eerste helft nog een keer vissen. In de 42e minuut dook de totaal vrijstaande Sander van Hoorn plots voor hem op en met een strakke schuiver in de voor hem linkerbenedenhoek zette hij de 2 – 0 op het scorebord. Hoewel Engelbert in dit eerste deel van de wedstrijd veel goede wil toonde, was het niet bij machte echt gevaarlijk te worden en het kostte doelman Erwin Timmer van Westerwolde dan ook weinig moeite zijn doel schoon te houden. Onwetend dat de pauze iets langer zou duren dan normaal het geval is, werden Westerwolde een Engelbert met een 2 – 0 voorsprong voor de thuisploeg door arbiter Van Klinken na een aantrekkelijk eerste bedrijf naar de kleedkamer gestuurd.

Al snel nadat scheidsrechter Meems het beginsignaal van de tweede helft had gegeven, werd het duidelijk dat Westerwolde erin zou slagen de punten deze speelronde in eigen huis te houden. De een na de andere aanval rolde richting het doel van keeper Arends – die Van Rotterdam was komen vervangen – en in de 55e minuut kon dan ook de 3 – 0 op het scorebord verschijnen. Een te korte terugspeelbal werd door Sander van Hoorn onderschept en vanuit een kleine hoek wist hij in alle rust zijn tweede van de middag te laten aantekenen: 3 – 0. En in de 71e minuut werd het pleit definitief beslecht. Na een prima steekpassje dook Julian Smid geheel vrij op voor doelman Arends die hij behendig omspeelde om daarna de bal beheerst in het lege doel te schuiven: 4 – 0. Engelbert wist weinig in te brengen tegen al dit aanvalsgeweld en in aanvallend opzicht wisten de voorwaartsen van de gasten doelman Timmer slechts een keer enigszins in verlegenheid te brengen; de goalie stond echter geen tegendoelpunt toe. En toen Joran Luijten, die intussen zijn beide broers in het elftal had zien verschijnen, andermaal op volle snelheid over rechts opstoomde, bood hij Sander van Hoorn de mogelijkheid zijn derde van de middag te scoren. Zij het geen echte, toch een via een hard schot mooie hattrick voor de hard werkende pseudospits van Westerwolde: 5 – 0. Hierna natuurlijk de mogelijkheid voor trainer Mark Kruize ook zijn laatste drie wissels (waaronder de debuterende Thomas Doornbos) gelijktijdig in het team te brengen. Een van hen, namelijk Stefan Veldhuis, wist met zijn eerste balcontact in de 85e minuut op simpele manier de eindstand van de wedstrijd te bepalen: 6 – 0. Door deze eclatante zege wisten de Vlagtwedders hun doelsaldo op te schroeven naar + 17, hetgeen over een maand zo maar bepalend kan zijn voor de titel of het al dan niet deelnemen aan de nacompetitie.

Waar Veelerveen middels een 5 – 0 overwinning op Muntendam een behoorlijke stap zette richting het kampioenschap, doet Westerwolde dus nog volop mee een te vergeven periodetitel in de wacht te slepen. Met nog twee wedstrijden te gaan, zij het tegen de concurrenten BNC (thuis op 10 mei) en Buinen (uit op 17 mei), doen de roodwitten nog volop mee in de strijd om het derde periodekampioenschap. Om een nu al min of meer geslaagd seizoen een mooie afsluiting te geven, staan er voor de nu op de derde plaats staande Vlagtwedders nog een tweetal leuke, maar bovenal spannende wedstrijden te wachten. En Engelbert ? Dat zal nog de nodige moeite kennen om aan de onderkant van de ladder de nacompetitie te ontlopen.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout (65e min. Kjell Luijten) – Rudie Bergman (80e min. Thomas Doornbos) – Peter Beens – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Merijn te Velde (65e min. Mikai Luijten) – Joran Luijten (80e min. Stefan Veldhuis) – Sander van Hoorn (80e min. Thorben Hulsman) – Frank Riks

Scheidsrechters: dhr. R. van Klinken uit Emmen / dhr. R. Meems uit Vlagtwedde

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 75

Bron en foto’s: HJ Pleiter