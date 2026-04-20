Zorgen over verval Bruggenschans bij Winschoten: ‘Dit kan en mag niet zo blijven’

WINSCHOTEN – De staat van de historische Bruggenschans bij Winschoten baart grote zorgen. Archeoloog Ko Lenting uit Oudeschans luidt de alarmklok en roept de gemeente op om snel in actie te komen. Volgens hem verkeert het gereconstrueerde verdedigingswerk in slechte staat en dreigt verder verval.
Lenting spreekt namens de Stichting Menno van Coehoorn, een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud van historische verdedigingswerken. “En dus ook voor de Bruggenschans,” zegt hij. “Maar die ligt er momenteel verwaarloosd bij. Er moet hoognodig iets gebeuren.”
De Bruggenschans ligt bij de Winschoter Hogebrug en het Pekelderdiep, op de grens van Winschoten en de gemeenten Oldambt en Westerwolde. De oorspronkelijke schans werd in 1624 aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog als verdedigingswerk tegen de Spanjaarden.
Volgens Lenting is er daadwerkelijk gevochten bij de schans. “Na de Tachtigjarige Oorlog, in de zeventiende eeuw, is de schans ingenomen door de troepen van Bommen Berend. Later werd hij weer heroverd door Staatse troepen.” In de eeuwen daarna verdween de schans geleidelijk uit het landschap, net als andere vestingwerken rond Winschoten.
In 2009 stelde de toenmalige gemeente Winschoten geld beschikbaar voor een reconstructie. Die werd in 2011 afgerond, mede dankzij een bijdrage van de ANWB. Voorafgaand aan de werkzaamheden voerde Lenting archeologisch onderzoek uit. “We vonden onder meer kanonskogels, menselijke botten en zelfs een vingerhoedje.”
De reconstructie resulteerde in een eilandje met gracht, een ophaalbrug en een nagebouwd secreet (toiletgebouw). “In grote lijnen geeft het een goed beeld van hoe de schans eruitzag, al ontbreekt een wachthuisje,” aldus Lenting.
Toch is daar volgens hem weinig meer van te zien. De gracht groeit dicht met groen en bomen, de ophaalbrug verkeert in slechte staat en het secreet is vervuild met afval. “Het ziet er simpelweg niet uit,” stelt hij.
Lenting hoopt dat de gemeente Oldambt snel ingrijpt. “De brug en het secreet moeten worden gerestaureerd en de gracht moet worden vrijgemaakt van begroeiing. Dit is een historisch bolwerk dat behouden moet blijven. Bovendien is dit een entree van Winschoten – en nu is het allesbehalve een visitekaartje.”
Wethouder Ger Klein laat weten de situatie te zullen beoordelen. Op basis daarvan wordt bekeken of en welke maatregelen nodig zijn.
Bron: Stichting Oud Winschoten
Foto’s: Michiel van der Spek