Afscheid van Bina Drenth als vrijwilligster

ALTEVEER – Op maandag 20 april 2026 is in de Drijscheer Bina Drenth in het zonnetje gezet. Meer dan 20 jaar lang verzorgde Bina de bingo; nu was het tijd voor haar om deze taak over te dragen en zelf achter de bingokaarten plaats te nemen.
Iedere derde maandagmiddag van de maand zorgde Bina ervoor dat er prachtige prijzen te winnen waren. Dit was niet altijd gemakkelijk, vooral met de stijgende prijzen. De kas bijhouden, bingokaarten verkopen en drankjes uitdelen, ze draaide nergens haar handen voor om. Weer of geen weer.
Bina kreeg een staande ovatie van de deelnemers en een plant om thuis van te genieten. Dat had ze wel verdiend na al haar toewijding.
Gelukkig zijn er twee nieuwe vrijwilligers gevonden die de organisatie van de bingo op zich nemen: Hetty Wubs en Greetje de Wijk. De eerste bingo onder hun leiding was al een gezellige bijeenkomst, waar Bina zelf ook in de prijzen viel!
Bingo-gegevens:
- Wanneer: Iedere derde maandag van de maand
- Locatie: Drijscheer, Keiweg 1, 9661 TV Alteveer
- Inloop: 13:00 uur
- Start: 13:30 uur
Bron en foto’s: Judith Koops