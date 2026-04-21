Beleef de hoogteverschillen van de Hondsrug, de weidsheid van het Hunzedal en de intieme sfeer van de Drentsche Aa

GASTEREN – Zaterdag 9 mei houdt Nationaal Park Drentsche Aa een afwisselende en actieve fietsexcursie door bos, heide en twee bijzondere stroomdalen: dat van de Hunze en dat van de Drentsche Aa.
De start is tegenover pannenkoekenboerderij Brinkzicht in Gasteren.
Tijd: 10.00 – 17.00 uur,
Afstand: ca. 40 km, eigen fiets en lunch meenemen.
Aanmelden is verplicht en kan via: info@hvdda.nl
De route voert via de essen en door het bos- en heidegebied tussen Anloo en Eext richting het indrukwekkende Hunzedal. Hier daal je letterlijk af van de Hondsrug en ervaar je hoe het landschap zich opent. Via Breevenen – een relatief nieuw natuurgebied – bereiken we Duunsche Landen en de Hunze. De weidsheid van het Hunzedal is hier overweldigend. Daarna fietsen we weer recht op de Hondsrug af, met de es van Annen hoog in het landschap. Je merkt hier fysiek waarom dit het Drents plateau wordt genoemd – het is stevig doortrappen omhoog!
Via Annen, bos en heide gaat de tocht richting Schipborg en het beekdal van de Drentsche Aa. Onderweg maken we enkele korte wandelingen om bijzondere natuur- en landschapselementen van dichtbij te bekijken. De gidsen vertellen uitgebreid over wat er te zien is en over de verschillen tussen het stroomdal van de Hunze en dat van de Drentsche Aa. Langs de prachtige Gasterse Duinen keren we terug naar het startpunt. Mei is een schitterende tijd in beide beekdalen – met een beetje geluk bloeien er orchideeën langs de route.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa