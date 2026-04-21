Boswachtersblog van Jelka Vale: Hutten bouwen in het bos

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde, met als titel: Hutten bouwen in het bos.

Als kind speelde ik het liefst hele dagen buiten. Slootje springen (kletspoot halen), beestjes zoeken en natuurlijk hutten bouwen in het bos bij ons in het dorp. Samen met mijn beste vriendinnetje sleepten we takken bij elkaar en maakten we complete hutten, met kamers en al. Dat zijn herinneringen die me altijd zijn bijgebleven en die ik ieder kind gun.

Deze week ging de campagne Takken sjouwen, hutten bouwen van start, een samenwerking van Staatsbosbeheer, KRO-NCRV en NPO Zappelin. Een actie die kinderen uitdaagt om deze meivakantie naar buiten te gaan en te spelen in de natuur. Daar werk ik natuurlijk graag aan mee!

In Groningen hebben we twee prachtige plekken waar je meteen aan de slag kunt. In speelbos ’t Egelnest in Sellingen en bij natuurspeelplaats Lauwersmeer in Lauwersoog liggen takken klaar om de mooiste hutten te bouwen.

Buiten spelen doet er toe

Buiten spelen is niet alleen leuk, het is ook ontzettend belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het bijdraagt aan de motoriek, taalontwikkeling, gezondheid en sociale vaardigheden van kinderen. Daarom ben ik zo blij met de speelnatuur in Sellingen. En dat we daar recent twee nieuwe speeltoestellen hebben kunnen plaatsen dankzij een subsidie van de provincie. Zo maken we het speelbos nóg aantrekkelijker voor kinderen en gezinnen.

Tegelijkertijd is het goed om te weten dat speelnatuur niet vanzelfsprekend is. Staatsbosbeheer ontvangt geen structurele financiering voor het beheer en onderhoud van deze plekken en speelobjecten, terwijl juist dát nodig is om ze veilig, uitdagend en toegankelijk te houden.

Via het Buitenfonds vragen we daarom bezoekers om een bijdrage. Bij onze speellocaties hangen posters waarmee je eenvoudig via een Tikkie kunt doneren. De actie loopt tot en met 10 mei, en elke bijdrage, groot of klein, is welkom. De opbrengst gebruiken we direct voor het onderhoud en de vernieuwing van speelnatuur in Groningen, zodat ook toekomstige generaties hier kunnen blijven spelen.

Winactie: bouw jouw droomhut

In het bos ligt alles wat je nodig hebt: takken, bladeren en ruimte. Met een beetje creativiteit bouw je de mooiste hut. Maak een foto van jouw hut en mail deze naar takkensjouwen@kro-ncrv.nl. Daarmee maak je kans op een origineel Boswachter Tim-overhemd én een meet & greet. De winnaar wordt 10 mei bekendgemaakt op de socals en website van NPO Zappelin.

Kom op 29 april naar Sellingen

Op woensdag 29 april is boswachter Margot aanwezig in speelbos ’t Egelnest in Sellingen, van 14.00 tot 16.00 uur. Ze neemt natuurschatten mee en beantwoordt al je vragen over de natuur. Natuurlijk staat er ook iets lekkers klaar. Kom langs, bouw je eigen hut en ontdek hoe leuk buiten spelen is. Wie weet sta jij straks in je eigen hut, net zo trots als ik vroeger.

Tot snel in het bos!

Bron: Jelka Vale