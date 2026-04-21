Gewonde bij steekincident Groningen

GRONINGEN – Bij een steekincident bij de Spilsluizen is gisteren een 40 jarige man gewond geraakt.
Rond 18:40 uur ontving de politie een melding van een steekincident aan de Spilsluizen in Groningen. Een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is gelijk een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident. Hieruit blijkt dat mogelijk meerdere personen betrokken zijn geweest bij het geweld. Agenten hebben sporenonderzoek gedaan en met getuigen gesproken. Daarnaast bekijken ze of ze beelden kunnen veiligstellen waarop het incident te zien is.
De politie is op zoek naar meer informatie over het incident – specifiek zijn ze op zoek naar camerabeelden waarop het incident te zien is. Ben je in het bezit van camerabeelden? Woon je in de omgeving van de Spilsluizen en heb je de personen vastgelegd die bij het geweld betrokken waren? Of heb je andere informatie over deze zaak? Geef dit dan door. Dit kan via:
- 0900-8844 / politie.nl
- 0800-7000 / meldmisdaadanoniem.nl
Bron: Politie Groningen