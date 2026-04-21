Indringend oorlogsdrama Amrum in Filmhuis

VEENDAM – Dinsdagavond 28 april vertoont Filmhuis vanBeresteyn de indrukwekkende film Amrum, een aangrijpend verhaal dat zich afspeelt in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. De film neemt het publiek mee naar een winderig, ogenschijnlijk idyllisch Duits waddeneiland, waar morele keuzes zwaarder wegen dan ooit.
In april 1945 is het leven op Amrum hard: er heerst schaarste en onzekerheid. De twaalfjarige Nanning ziet zich gedwongen om als ‘man des huizes’ te zorgen voor zijn hoogzwangere moeder, zijn broertje, zusje en tante. Terwijl hij alles op alles zet om voedsel te vinden, lijkt het eiland met zijn ruige schoonheid soms bijna een paradijs. Maar wanneer de oorlog ten einde komt, wordt Nanning geconfronteerd met een complexe werkelijkheid: de overtuigingen van zijn ouders botsen met die van andere eilandbewoners, en hij moet zijn eigen weg zien te vinden in een wereld vol morele dilemma’s.
Amrum is geregisseerd door de internationaal gelauwerde filmmaker Fatih Akin en is gebaseerd op de jeugdherinneringen van zijn vriend en mentor Hark Bohm. De film markeert opnieuw een succesvolle samenwerking met actrice Diane Kruger, die een krachtige rol neerzet als een jonge boerin die zich verzet tegen het naziregime.
Nieuwkomer Jasper Billerbeck maakt indruk in zijn overtuigende debuut als Nanning.
De film ging in wereldpremière in de prestigieuze Cannes Premieres-sectie en groeide in Duitsland uit tot een groot bioscoopsucces. Volgens Akin zelf is Amrum “een film over nu, in vermomming”.
Datum: Dinsdag 28 april 2026
Aanvang: 19.30 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
