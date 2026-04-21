Inschrijving geopend voor de 4e editie van de Borgerswold Loop

VEENDAM – Hardloopschoenen aan en gaan! De inschrijving voor de 4e editie van de gezellige en sportieve Borgerswold Loop is geopend. Op woensdag 17 juni 2026 organiseert SV Veendam Atletiek opnieuw dit sfeervolle en laagdrempelige loopevenement door het prachtige recreatiegebied Borgerswold in Veendam.
Dé loop voor iedereen
De Borgerswold Loop is een recreatieve crossloop voor jong en oud en geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Of je nu een fanatieke hardloper bent, sportief wilt bewegen of gewoon mee wilt doen voor de gezelligheid: iedereen is welkom. Dankzij de ontspannen sfeer en verschillende afstanden is dit een super leuk evenement voor zowel beginnende als ervaren lopers.
Uitdagend en afwisselend parcours
Het groene parcours staat garant voor plezier én uitdaging. De deelnemers lopen over een mooie mix van verharde en onverharde paden, met pittige klimmetjes, scherpe bochten en volledig door het groene Borgerswold. Voor de jeugd is een overzichtelijke ronde van 800 meter uitgezet rondom het evenemententerrein. 6 t/m 9 jarigen lopen 800 1 ronde, 10 t/m 12 jaar lopen 2 rondes. Deelnemers vanaf 13 jaar lopen een ronde van 2,7 km en kunnen kiezen uit 1, 2 of 3 rondes.
Starttijden
- 18.45 uur – 800 meter (6 t/m 9 jaar)
- 18.55 uur – 1.600 meter (10 t/m 12 jaar)
- 19.30 uur – 2,7 / 5,4 / 8,1 km
Inschrijven
Voorinschrijven kan tot en met 12 juni 2026 via inschrijven.nl. Na-inschrijven is mogelijk op de wedstrijddag zelf vanaf 17.45 uur tot 30 minuten voor de start op het luchtballonveld in Borgerswold.
Meer informatie
Kijk voor alle informatie op www.svveendamatletiek.nl. Wacht niet te lang en verzeker jezelf van een startnummer. Trommel je vrienden, familie of loopmaatjes op en beleef samen een gezellige en sportieve avond in Borgerswold!
Bron en foto’s: SV Veendam Atletiek