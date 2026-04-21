Jeduthun verzorgt Koningsdagconcert in Sellingen

SELLINGEN – Op Koningsdag organiseert muziekvereniging Jeduthun een feestelijk ochtendconcert.
Het begint om 09.30 uur bij het gemeentehuis in Sellingen, waar iedereen van harte welkom is. Er is koffie, thee en ranja, aangeboden door de Dorpsvereniging in samenwerking met Hof van Sellingen.
Deze aubade wordt officieel geopend door burgemeester Velema. Na afloop van het concert wordt gezamenlijk het glas geheven met een oranjebitter om te proosten op de verjaardag van de Koning.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze feestelijke ochtend bij te wonen en samen Koningsdag te vieren!
Bron: Jeduthun