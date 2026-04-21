Kinderen speuren naar waterbeestjes in het Dal van de Ruiten Aa

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 21 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE MAAR FRISSE DAG | VANNACHT WEER KOUD

Het is erg helder geworden maar daardoor werd het vannacht ook koud met vorst aan de grond, en ondanks de zon is het eerst fris met een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Vanmiddag is er zelfs windkracht 4 tot 5 en daarmee wordt het maximaal zo’n 14 graden. Door de noordoostenwind kan het vanmiddag een beetje schraal aandoen.

Vannacht en morgen blijft het vrijwel onbewolkt en daardoor komt er weer een koude nacht aan: de minimumtemperaturen komen uit tussen 0 en 2 graden. Dat is ook met een goede kans op vorst bij de jonge planten aan de grond, want de wind neemt later vanavond en vannacht sterk af. Maar morgen geeft die zwakkere wind een mooi weerbeeld met veel zon, een paar stapelwolken, en een maximumtemperatuur morgenmiddag rond 16 graden.

Donderdag komt er een matige noordenwind te staan en dat geeft een paar wolkenvelden. Vrijdag zijn er soms ook geheel bewolkte perioden met kans op een bui. Zaterdag geeft daarna ongeveer hetzelfde, vanaf zondag is het meest zonnig. Middagtemperaturen vanaf donderdag rond 15 graden en minima rond 5 graden. Dan is er ’s nachts geen vorst aan de grond meer.