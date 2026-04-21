Kinderen speuren naar waterbeestjes in het Dal van de Ruiten Aa

SMEERLING – Wat leeft er allemaal onder het wateroppervlak van een beek? Tijdens deze OERRR‑activiteit gaan kinderen zelf op onderzoek uit in het Dal van de Ruiten Aa, bij Smeerling. Met een schepnet, emmer en loeppotje speuren ze naar kleine waterdieren zoals bootsmannetjes, schaatsenrijders en misschien zelfs een salamanderlarve.
Langs de beekjes en poelen rond Smeerling krioelt het van het leven. Onze boswachter laat zien hoe deze waterbeestjes leven en waarom schoon water zo belangrijk is voor een gezonde natuur. Kinderen ontdekken al doende hoe alles in het beekdal met elkaar samenhangt.
Het eeuwenoude coulisselandschap van Westerwolde vormt het decor van deze middag. Oude houtwallen, bloemrijke graslanden en heldere beekjes maken dit een ideale plek voor waterdieren – en voor nieuwsgierige kinderen die graag buiten zijn en vies mogen worden.
Praktische informatie
- Leeftijden: 6 – 12 jaar
- Datum en tijd: zaterdagmiddag 2 mei, 14.00 – 15.30 uur
- Begeleiding van een volwassene is verplicht
- Startlocatie: parkeerplaats bij Gasterij Natuurlijk Smeerling
- Kledingadvies: draag kleding die vies mag worden en stevige schoenen of laarzen. Kleed je naar het weer.
Korting voor OERRR‑leden
OERRR‑leden van Natuurmonumenten krijgen 30% korting op deze excursie. Nog geen lid? Word hier lid en draag bij aan het behoud van onze prachtige natuurgebieden!
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch