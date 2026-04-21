DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunderhammrich

Brandweer redt acht paarden uit brandende schuur in Bunderhammrich

Een grote reddingsoperatie, waarbij de brandweerkorpsen van de gemeente Bunde en de brandweer van Ditzum betrokken waren, vond vannacht op een boerderij in Bunderhammrich plaats. Rond 2:15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd nadat er brand was uitgebroken in een schuur. Bij aankomst van de eerste hulpverleners stonden grote delen van het gebouw al in lichterlaaie en kwam er dikke rook uit de schuur.

Omdat er zich meerdere paarden in de schuur bevonden, richtte de brandweer zich in eerste instantie direct op de redding van de dieren. Verschillende teams met ademapparatuur betraden de met rook gevulde schuur. Onder moeilijke omstandigheden slaagden de hulpverleners erin om in totaal acht paarden in veiligheid te brengen.

Tegelijkertijd met de redding van de dieren begonnen andere brandweerlieden met het blussen van de brand. Met behulp van meerdere brandslangen wisten ze de brand onder controle te krijgen en te voorkomen dat deze zich naar aangrenzende delen van het gebouw verspreidde.

Na de redding werden de paarden onderzocht en medisch behandeld door een dierenarts.

Ter ondersteuning van de incidentbestrijding werd vervolgens de drone-eenheid van de brandweer van Leer ingeschakeld. Aan de hand van de luchtfoto’s kreeg de incidentbestrijdingseenheid een nauwkeurig overzicht van de situatie en konden eventuele resterende brandhaarden worden geïdentificeerd. Ook de logistieke eenheid van de brandweer van Leer werd naar de locatie gestuurd om de circa 70 betrokken brandweerlieden van drinken en eten te voorzien.

De uitgebreide opruimwerkzaamheden en controlemaatregelen duurden enkele uren tot in de ochtend. De politie is een onderzoek gestart naar de nog steeds onverklaarde brand. Bron: Brandweer Bunde

Meppen

Op zondag 1 maart heeft de politie om 13.00 uur voor restaurant “Täglich” aan de Hasestraße in Meppen een fiets van het merk Bulls (zie foto’s) in beslag genomen. De politie is nu op zoek naar de eigenaar. Iedereen met informatie wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.

Gisteren vond tussen 16:20 en 16:45 uur op de parkeerplaats van de Aldi aan de Schullendamm een aanrijding met vlucht plaats. Een blauwe Opel Mokka X stond daar geparkeerd. Toen de eigenaar terugkeerde naar zijn auto, ontdekte hij meerdere krassen op de rechter wielkast. De omvang van de schade is nog onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.

Papenburg

Tussen zondag 22:30 uur en maandag 07:30 uur hebben onbekende daders uit de Hilgestiegestraat een auto gestolen. Volgens de huidige informatie hebben de dader(s) het terrein betreden en toegang gekregen tot de afgesloten auto. Hoe de auto precies is geopend, wordt momenteel onderzocht. Het gestolen voertuig is een Dodge Ram 1500 met kentekenplaten uit het NOH-registratiedistrict. De dader(s) zijn vervolgens in onbekende richting gevlucht. Getuigen die verdachte personen hebben gezien in de bovengenoemde periode of die informatie hebben over de verblijfplaats van het voertuig, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Op 13 april vond tussen 15:10 en 15:50 uur op het Hauptkanal rechts, vlakbij het Marien Ziekenhuis, een aanrijding met vlucht plaats. Een man parkeerde zijn grijze VW Golf op een parkeerplaats. Toen hij terugkeerde naar zijn auto, zag hij deuken aan de voorkant. De omvang van de schade is nog onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland