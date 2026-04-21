VLAGTWEDDE – Het gaat weer gebeuren, alle vergunningen zijn weer geregeld, de Oldtimer- en specialcarsdag in Vlagtwedde. En wel op zaterdag 11 juli 2026 aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde. Evenals voorgaande jaren belooft het weer een fantastische dag te worden.
De organisatie gaat weer voor ruim 200 voertuigen en hoopt dat er ook nu weer veel bijzonder en mooie voertuigen naar Vlagtwedde komen. Ook zijn er weer een aantal standhouders.
De “plaatselijke troubadour” Derk Raatjes zorgt voor de muzikale omlijsting en ook zal shantykoor Störmwind uit Wedde een aantal optredens verzorgen. Verder is er een open podium.
Ook is er dit jaar ruimte voor dans. Een aantal jeugdigen hebben aangegeven dat ze deze middag een “Random Play Dance willen doen. Dit onder aanvoering van de 11-jarige Rose Dijkman. Iedereen kan en mag meedoen. Aanmelden voor het dansen kan door een mail te sturen naar info@retro-cars.eu
Voorlopig programma
10.00 uur vertrek brommertocht bij de Blokker in Vlagtwedde (opgave geertentrijna@hotmail.com)
11.00-13.00 start aanrijden en opstellen voertuigen (opgave info@blokkervlagtwedde.nl)
12.30 uur aankomst brommertocht. Ook deze stellen zich op aan de Wilhelminastraat
13.00 uur terrein toegankelijk voor publiek
14.00-16.30 open podium en optredens shantykoor Störmwind
14.00-16.00 Kpop random play dance (opgave info@retrocars.eu)
17.00 uur uitzwaaien voertuigen
Bron: Henk Vieregge