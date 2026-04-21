Ommelander Ziekenhuis gered, maar zorgen blijven

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) is financieel gered. De schulden van vele miljoenen worden deels kwijtgescholden. Na maanden van topoverleg is dinsdagmiddag een herstelplan ondertekend door zorgverzekeraars, de provincie en het UMCG. De zorgen over het sluiten van afdelingen zijn echter nog niet weggenomen.
Met een symbolische handdruk in Scheemda is dinsdagmiddag de enorme schuldenlast van vele miljoenen euro’s van het ziekenhuis voor een deel weggepoetst. De provincie Groningen, die vorig jaar nog bezwoer dat er van kwijtschelding van 10 miljoen euro schuld van het ziekenhuis aan de provincie geen sprake kon zijn, streept nu toch miljoenen aan schulden weg. Pascal Roemers, gedeputeerde provincie Groningen noemt het kwijtschelden “belangrijk” omdat het ziekenhuis, “onmisbaar is voor goede zorg in Noord- en Oost-Groningen.”
Tegelijkertijd zet het UMCG gedane leningen aan het ziekenhuis om in aandelen, waardoor het ziekenhuis in Groningen-Stad feitelijk eigenaar wordt van het Ommelander Ziekenhuis. Bestuursvoorzitter Bas Wallis de Vries van het ziekenhuis is tevreden over de herfinancieringsplannen en ziet nu ruimte om te investeren in de toekomst, maar houdt een slag om de arm: “We zijn er nog niet”.
Voor de inwoners rondom het ziekenhuis blijft de grote vraag wat er overblijft van de zorg in de buurt. Eerder dit jaar besloot het ziekenhuis in Scheemda tot een patiëntenstop op de neurologieafdeling vanwege lange wachtlijsten en nieuwe stops worden niet uitgesloten.
Het ziekenhuis gaat al sinds de opening in 2018 gebukt onder een schuld van 70 miljoen euro. Aflossing van deze schuld ging tot de kwijtschelding van een deel ervan moeizaam omdat het hospitaal structureel verlies lijdt.
