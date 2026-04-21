Publieksactie en verkiezing ‘mooiste boom vanWesterwolde’

WESTERWOLDE – Wat is de mooiste of meest bijzondere boom van Westerwolde?
Museum Westerwolde, kortweg het MOW, roept je op om over deze vraag na te denken en organiseert een verkiezing. Oude eik, dikke beuk, jonge wilg, gehavend of monumentaal gevormd, wat voor type boom je kiest maakt niet uit. De boom moet in Westerwolde staan, maar als inzender hoef je daar zelf niet te wonen of vandaan te komen.
Meedoen
Maak een foto van jouw lievelingsboom en stuur die, met motivatie, naar info@hetmow.nl. Let op, het bijbehorende verhaal is net zo belangrijk als een goede foto. Meedoen kan tot en met 22 mei.
Winnaar
Alle inzendingen krijgen een plekje in de tentoonstelling Geworteld, die op 17 mei opent. Een jury weegt alle foto’s en verhalen. Op zondag 21 juni, tijdens het tiendaagse tuinen en kunstfestival Westerwolde rijgt maakt het museum de winnaar bekend.
Geworteld
Met de tentoonstelling Geworteld staat het MOW stil bij bomen in het Groninger en speciaal Westerwoldse land. Meer dan 30 kunstenaars verkennen de fascinerende en uiteenlopende werelden van bomen en bossen. Voorwaarden en tips over de actie vind je op www.hetmow.nl
Over Museum Westerwolde | het MOW
Daar waar het weidse Oldambt het romantische Westerwolde ontmoet, vind je Museum Westerwolde, kortweg het MOW, een modern streekmuseum, met steeds weer nieuwe tentoonstellingen over datgene wat het Groninger land, speciaal Westerwolde bijzonder maakt.
Bron: Hesther Bakker, medewerker communicatie & educatie