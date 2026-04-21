Succesvolle start voor Ter Apel Bruist met Koningsontbijt

TER APEL – Het Koningsontbijt is een initiatief van stichting Ter Apel Bruist. De stichting is opgericht door dorpsgenoten, voor dorpsgenoten, met als doel om samen het dorp Ter Apel bruisend en levendig te houden.
Met trots kijkt de organisatie uit naar de eerste editie van het Koningsontbijt op zondag 26 april, waar ruim 200 inwoners van Ter Apel zich voor hebben aangemeld. Dit grote aantal deelnemers onderstreept de betrokkenheid en saamhorigheid binnen het dorp.
Bijzonder aan dit evenement is de samenwerking met leerlingen van de RSG. Zij hebben het projectplan opgesteld en het logo ontworpen en uitgewerkt. Tijdens het Koningsontbijt op zondag wordt het resultaat van hun inzet zichtbaar. Ter Apel Bruist spreekt haar waardering uit voor deze samenwerking en ziet dit als een inspirerend voorbeeld van hoe jong en oud elkaar kunnen versterken.
Naast de samenwerking met de RSG is het Koningsontbijt tot stand gekomen met behulp van diverse verenigingen uit het dorp. Ter Apel staat bekend als een actief dorp met een rijk verenigingsleven. Door krachten te bundelen, laten inwoners zien dat samenwerking de sleutel is tot een bruisende gemeenschap.
De officiële opening van het Koningsontbijt wordt verricht door wethouder Harm Jan Kuper.
Met dit eerste evenement zet Ter Apel Bruist een belangrijke stap in haar missie om verbinding te creëren en activiteiten te organiseren die bijdragen aan een levendig en bruisend dorp. Ter Apel, een ongewoon, gewoon dorp.
Bron: Ronald Hut
