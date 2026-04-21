Voorjaarsnummer Terra Westerwolda verschenen



WESTERWOLDE – Met het aanbreken van het voorjaar verschijnt een nieuw nummer van Terra Westerwolda, het cultuurhistorisch tijdschrift over de geschiedenis van Westerwolde. Van bouwhistorisch onderzoek in Ter Borg tot een oorkonde uitgegeven in Blijham bij het halve eeuw-feest van de schoolhervorming. Het eerste nummer van de vijftiende jaargang laat weer zien hoe rijk

en veelzijdig het verleden van het gebied is!



Eeuweling in Sellingen

In meerdere lokale bladen werd aandacht geschonken aan de honderdste verjaardag van Johannes Jan Velema uit Sellingen. Voor Terra Westerwolda aanleiding om met deze eeuweling te spreken over de band met de streek. Hemmo Clevering ging met hem in gesprek over de crisis in de jaren dertig, de oorlog en Nederlands-Indië in de jaren veertig en werken in de melkfabriek ter Laude, waar Velema uiteindelijk chef van het kaaspakhuis werd.



Abeltjeshuis, een grensverleggend huis

Langs de Heereweg, een eeuwenoude handelsroute van Groningen via Winschoten naar Meppen en Munster, ligt tegen de grens met Duitsland het Abeltjeshuis. Dit huis en het verhaal erachter spreekt tot de verbeelding. Waar komt de naam vandaan? Wanneer is het huis gebouwd? En waarom grensverleggend? Ruut Wegman en Marlies Sanders nemen de lezers van Terra Westerwolda mee in de historie van dit bijzondere huis vlakbij Bourtange.



Wat leest u graag in Terra Westerwolda?

Naast de historische artikelen dit keer ook aandacht voor een onderzoek naar de lezers van het tijdschrift. Sinds 2023 worden oude jaargangen gepubliceerd op internet (www.terrawesterwolda.nl) en zijn deze vrij toegankelijk voor belangstellenden. In het voorjaarsnummer geeft de redactie een analyse van het aantal unieke bezoekers van deze website en onthullen we welke artikelen online het meest worden gelezen! Neemt u ook een digitaal kijkje?



En verder…

Zoals gebruikelijk ontbreken ook de vaste rubrieken van Terra Westerwolda niet. Jan Huizing maakt in deel 22 van zijn reeks Uit de geschiedenis van Westerwolde opnieuw een reeks historische documenten toegankelijk voor een breed publiek. De vaste bijdrage van het MOW bestaat dit keer uit een quiz: Feit of fabel, speelt u mee? En uiteraard delen we met u ook weer de laatste historische actualiteiten en het verenigingsnieuws van de Historische Vereniging Westerwolde.