Bedrijven- en BOTSS-festival in centrum van Stadskanaal

STADSKANAAL – Van vrijdag 5 tot en met vrijdag 12 juni vindt in het centrum van Stadskanaal het bedrijvenfestival ‘De Kracht van Stadskanaal’ en het BOTSS-festival plaats. Dit festival biedt leerlingen, studenten, werkzoekenden en andere belangstellenden de kans om kennis te maken met bedrijven in de gemeente. In de Kanaalstreek zijn mooie bedrijven gevestigd. Samen laten we de kracht van Stadskanaal zien.
Ondernemersvereniging Vereniging van Bedrijven De Kanaalstreek (VVBK) en scholengemeenschap Ubbo Emmius slaan de handen ineen en organiseren samen een achtdaags festival. Het doel is om te laten zien welke bedrijven in de gemeente zijn gevestigd en welke mooie producten en diensten zij op de markt brengen.
Voor scholieren, studenten en werkzoekenden
‘De Kracht van Stadskanaal’ start vrijdag 5 juni voor scholieren, studenten en werkzoekenden. Het is een inspirerende plek waar zij ideeën kunnen opdoen voor het maken van een profielkeuze, het vinden van een leuke stageplek en/of het zoeken naar de ideale (bij)baan. Voor bedrijven is deze dag een mooie gelegenheid om vacatures voor een stage of nieuwe medewerkers onder de aandacht te brengen.
Bedrijvenfestival
Op zaterdag 6 juni is het bedrijvenfestival toegankelijk voor inwoners van Stadskanaal en andere belangstellenden. Ruim 50 bedrijven presenteren hier hun producten en/of diensten, laten nieuwe trends en innovaties zien en bieden volop gelegenheid om te netwerken. Rondom de beurstent vinden diverse activiteiten plaats om er samen een mooie dag van te maken.
BOTSS-festival
In de week na ‘De Kracht van Stadskanaal’ vindt het BOTSS-festival plaats. Dit festival staat in het teken van techniek en technologie. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs ontdekken via uiteenlopende workshops, waaronder lasersnijden, zorgtechnologie, en elektrische voertuigen, de verschillende facetten van techniek. Het doel is om deze leerlingen enthousiast te maken voor een toekomst in de techniek.
Aanmelden bedrijvenfestival
Wil jij samen met andere bedrijven uit de gemeente Stadskanaal laten zien wat deze regio te bieden heeft op het gebied van bedrijvigheid? Meld je aan via de website: https://www.vvbkstadskanaal.nl/agenda/de-kracht-van-stadskanaal/ of stuur een e-mail naar info@vvbkstadskanaal.nl
Bron: Carin Heutinck