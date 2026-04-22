Crisis in Westerwolde: Partij Gemeentebelangen splitst tijdens formatie

SELLINGEN – De formatie in Westerwolde is in een chaos beland, nu de partij Gemeentebelangen Westerwolde, is gescheurd. Fractievoorzitter Erik Geukes en raadslid Marco Visscher zijn door het bestuur geschorst na een conflict over de partijkoers.
De breuk liet raadslid Ronald Koskamp als enige van de fractie achter in de raadszaal, terwijl de rest zich had ziek gemeld. Koskamp erkent dat het onderlinge vertrouwen volledig is verdwenen.
Door het wegvallen van de twee zetels van Geukes en Visscher is de beoogde coalitiemeerderheid verdampt. Verkenner Leendert Klaassen heeft daarom de BBB aan de onderhandelingstafel uitgenodigd om de formatie te redden. Het proces loopt hierdoor flinke vertraging op en moet grotendeels opnieuw worden opgestart.