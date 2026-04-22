Dansteam REFLEX geplaatst voor Wereldkampioenschap in Engeland

WINSCHOTEN – Wedstrijdteam REFLEX, onder leiding van Désiree Hiele, leverde op 12 april een topprestatie tijdens de laatste voorronde van wedstrijdbond UDO. Het team behaalde de 1ste plaats van de 19 teams.
Eerder dit seizoen eindigde REFLEX al twee keer als 2de. Met deze resultaten plaatste het team zich niet alleen voor het Nederlands kampioenschap, maar ook rechtstreeks voor het Wereldkampioenschap in Blackpool en mogen zij Winschoten én Nederland daar vertegenwoordigen.
In 2024 deed REFLEX al mee aan het Europees kampioenschap in Kalkar en in 2025 in Lommel. Het WK is de volgende grote stap voor het team. Deze prestatie is het resultaat van hard trainen, doorzettingsvermogen en vooral veel plezier in dans.
Om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap komt er veel bij kijken. Denk aan kosten voor reis, verblijf en inschrijving. Het team zet zich volop in met acties om geld in te zamelen en kan daarbij alle hulp goed gebruiken. Iedere bijdrage, groot of klein, brengt REFLEX een stap dichterbij. Doneren kan via de GoFundMe pagina ‘Help Reflex naar het WK’. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan acties.
Link GoFundMe REFLEX: https://www.gofundme.com/f/help-reflex-naar-het-wk
Bron: Desiree Hiele