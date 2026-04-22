Druk op gemeente Westerwolde door aanwezigheid wolf

SELLINGEN – De discussie over de wolf in Sellingen zorgt voor toenemende druk op de gemeente Westerwolde. Hoewel de provincie Groningen formeel verantwoordelijk is voor de informatievoorziening over het dier, eisen inwoners van Sellingen dat de gemeente zelf meer de regie neemt. Dit bleek woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Volgens veel inwoners is de gemeente te laat in actie gekomen met het organiseren van informatiebijeenkomsten en andere maatregelen. De gemeente erkent dit verwijt. De vertraging ontstond doordat de provincie de wolf lange tijd beschouwde als een dier op doorreis. Omdat er vanuit werd gegaan dat het dier zich niet in het gebied zou vestigen, bleef de informatievoorziening achter.
Inmiddels ziet de gemeente een kentering bij de provincie, mede door de organisatie van een informatiebijeenkomst vorige week. Deze drukbezochte avond zat vol bezorgde burgers, maar uit de reacties in de raad valt op te maken dat de onrust hiermee niet is weggenomen. Vooral de aanwezigheid van de wolf in de bossen bij Sellingen, waaronder het Kinderbos, blijft een groot punt van zorg.
Het college heeft de raad toegezegd zich te gaan verdiepen in verdere maatregelen rondom de wolf.