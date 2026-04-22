Feestelijke cheque Rabobank én subsidie Provincie: Waterbei 2026 definitief van start!

WINSCHOTEN – De voorbereidingen voor Waterbei 2026 zijn in volle gang en er is goed nieuws: het festival gaat definitief door. Dankzij een belangrijke bijdrage van €30.000 van de Provincie Groningen en een feestelijke cheque van €10.000 vanuit het Coöperatief Dividend van de Rabobank is er een stevige financiële basis gelegd.
De cheque van de Rabobank werd onlangs uitgereikt tijdens een bijeenkomst in De Hardenberg in Finsterwolde. De organisatie van Waterbei is bijzonder dankbaar voor deze steun, die bijdraagt aan het mogelijk maken van het volledig gratis toegankelijke straattheaterfestival.
Met deze toezeggingen en andere subsidies op zak is de organisatie verzekerd van het doorgaan van Waterbei 2026. Tegelijkertijd wordt er volop gewerkt aan de volgende stap: het benaderen van sponsoren om ook deze editie weer op het hoge niveau zoals bezoekers gewend zijn te realiseren.
“Dankzij de steun van fondsen en partners kunnen we met vertrouwen zeggen dat Waterbei 2026 doorgaat,” zegt voorzitter Pascal Meinders. “Daar zijn we ontzettend blij mee. Tegelijkertijd hebben we de steun van sponsoren hard nodig om het festival echt compleet te maken. Juist omdat Waterbei voor iedereen gratis toegankelijk is, blijft die steun onmisbaar.”
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus 2026 verandert het centrum van Winschoten opnieuw in een bruisend openluchttheater. Bezoekers kunnen zich verheugen op een gevarieerd programma met nationale en internationale acts, een sfeervolle parade op vrijdagavond en een dag vol straattheater op zaterdag. Ook wordt gewerkt aan een spectaculaire afsluiting op en rond het water.
Waterbei is uitgegroeid tot een vaste waarde in de regio en trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Het festival staat bekend om zijn laagdrempelige karakter en de kracht om mensen samen te brengen en blijft daarmee bewust volledig gratis toegankelijk voor iedereen.
De organisatie nodigt bedrijven en partners van harte uit om zich aan te sluiten als sponsor en zo bij te dragen aan een uniek cultureel evenement in Winschoten.
Bron: Chris de Raaf