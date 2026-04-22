Grote stroomstoring zuidelijk deel Vlagtwedde (update)

VLAGTWEDDE – Grote stroomstoring zuidelijk deel Vlagtwedde
Een gedeelte van het dorp Vlagtwedde en het gebied ten zuiden van Vlagtwedde tot bijna in Sellingen is vanochtend getroffen door een grote stroomstoring.
Volgens netbeheerder Enexis zijn er 76 postcodes getroffen.
De oorzaak van storing is waarschijnlijk te wijten aan graafwerk.
Het is al de derde storing in korte tijd in het gebied.
Ook de uitzendingen van Groningen 1 en RTV Westerwolde zijn niet te beluisteren door deze storingen.
Update
Enexis meldt dat de storing gedeeltelijk is opgelost. De verwachte eindtijd dat de gehele storing is opgelost is 11.30 uur.
De uitzendingen bij RTV Westerwolde zijn hervat.