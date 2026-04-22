Lezing over Dr. Jaap Meijer in de Marktpleinkerk

WINSCHOTEN – In de landelijke serie “Open Joodse Huizen” wordt op 4 mei voor de achtste keer een lezing gegeven over een joodse familie of persoon die ooit in Winschoten heeft gewoond. Vaak zijn deze personen in de tweede wereldoorlog vermoord of hebben de oorlog overleefd.
De lezing gaat deze keer over de joodse dichter en schrijver Dr. Jaap Meijer die in de Winschoter Engelsestraat 36 is geboren. Vader, moeder en zoon Ischa hebben de oorlog overleefd.
Deze lezingen worden gehouden in woningen of in gelegenheden waar zij hebben gewoond of vaak kwamen. Omdat het huis is afgebroken, wordt deze lezing door Stadsgids Koos Akkerman deze keer gegeven in de Marktpleinkerk op 4 mei om 15.00 uur.
Toegang gratis
Bron: Koos Akkerman