Mini Oranjeconcert in De Clockstede

PEKELA – Een muzikale middag voor wethouder Reiny Kuiper en de bewoners van De Clockstede vandaag. Speciaal voor Koningsdag zong amusementskoor De Zwalkers een heel repertoire aan oud-Hollandse meezingers.
Op de gezichten van de toehoorders verscheen een glimlach vanuit nostalgie toen de muziek begon te spelen. Hier en daar werd er meegezongen en tussen de liedjes door klonk een enthousiast applaus.
Het was vandaag de twintigste keer dat De Zwalkers de bewoners van De Clockstede verblijdden met een optreden. En dat in het jaar dat het koor 30 jaar bestaat!
Morgen brengen De Zwalkers een bezoek aan de bewoners van Het Dokhuis voor het tweede Mini Oranjeconcert.
Bron: Gemeente Pekela