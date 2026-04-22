Noorderpoort-studenten met eigen podium en programma op Bevrijdingsfestival Groningen

GRONINGEN – Studenten van Noorderpoort leveren opnieuw een belangrijke bijdrage aan het Bevrijdingsfestival Groningen op 5 mei. Na de succesvolle editie van vorig jaar, heeft Noorderpoort ook dit jaar een eigen podium op de Jongeren Area van het festival. De studenten laten hier op een creatieve en persoonlijke manier zien wat vrijheid voor hen betekent.
Noorderpoort for Freedom-stage
De Noorderpoort for Freedom-stage geeft volop ruimte aan jong talent. Op het podium spelen onder andere acts van (oud-)Noorderpoort-studenten: JESSEE, Maud Jolyne, Tyar Zitter en Kaj Mulder. Daarmee biedt Bevrijdingsfestival Groningen een podium aan jonge makers en performers die hun talent willen laten zien aan een breed publiek.
Gevarieerd randprogramma
Naast het podiumprogramma organiseren de Noorderpoort-studenten ook een gevarieerd randprogramma. Bezoekers kunnen meedoen aan een creatieve lasergame, vrijheidsboodschappen achterlaten en de expositie Strijders bekijken van studenten Mediavormgeving. Zo ontstaat een plek waar muziek, kunst en ontmoeting samenkomen. Een student Ruimtelijk vormgever vertelt: “Er zijn zo veel interpretaties van vrijheid. Dat wij daaraan bij mogen dragen en dat mogen laten zien is een hele toffe kans”.
Inspirerende samenwerking
Vanuit Noorderpoort werken studenten van verschillende opleidingen mee aan de invulling van het programma, waaronder Acteur, Ruimtelijk vormgever, AV-specialist, Muzikant, Mediavormgever, Content creator en Medewerker evenementenorganisatie.
Ebel Jan van Dijk, directeur van het Bevrijdingsfestival Groningen, is erg blij met deze samenwerking: “Voor mij is dit precies waar Bevrijdingsfestival Groningen om draait: ruimte geven aan verhalen die ertoe doen. Dat studenten van Noorderpoort hier hun eigen invulling aan vrijheid geven, maakt het niet alleen inspirerend, maar ook ontzettend relevant.”
Noorderpoort is trots op deze samenwerking met het Bevrijdingsfestival Groningen. De Jongeren Area laat zien wat er ontstaat als studenten de ruimte krijgen om hun talent in te zetten voor een thema dat ertoe doet.
Bron: Noorderpoort