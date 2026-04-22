Ontdek de stilte en verhalen van het Heuvingerzand

HOOGHALEN – Op zondag 10 mei 2026 houdt Nationaal Park Drentsche Aa een excursie in het bijzondere gebied het Heuvingerzand. De excursie vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur en start op de parkeerplaats Heuvingerzand (tegenover de Zwiggelterweg, richting Galerie Wildevuur).
Het Heuvingerzand is een bosgebied op en rond een oude zandverstuiving. Door de rustige ligging hebben planten en dieren hier alle ruimte gekregen. Tijdens de wandeling besteden de gidsen aandacht aan natuur, landschap én de bijzondere geschiedenis van het gebied.
Deelname is gratis. Na afloop is een vrijwillige bijdrage voor het Fonds Drentsche Aa welkom. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden zijn niet toegestaan tijdens deze excursie.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa