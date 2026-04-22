Pekelder SP gaat onderhandelen met Pekelder PVV

PEKELA – De kogel is door de kerk in Pekela. Ondanks scherpe kritiek vanuit de landelijke partijtop gaat de lokale SP-fractie formeel onderhandelen met de Pekelder PVV en het CDA over de vorming van een nieuwe coalitie. Het advies van verkenner Rikus Jager werd dinsdagavond door de gemeenteraad overgenomen.
Ondanks de landelijke kritiek op het advies van Jager is dit voor de verkenner de beste optie voor het bestuur in Pekela: “ik heb veel pure Pekelders gesproken die puur voor Pekela gaan. En dankzij die kritiek kan het alleen maar beter worden.”
De beoogde coalitie van PVV, SP en CDA kan rekenen op een ruime meerderheid van 10 van de 15 zetels in de Pekelder raad. De PVV en de SP kwamen bij de verkiezingen van 18 maart nagenoeg gelijk uit de bus, met een verschil van slechts elf stemmen in het voordeel van de PVV. Het CDA, dat twee zetels behield, fungeert in dit scenario als de partij die het blok compleet maakt.
Vanuit de raad kwamen vooral vragen over de uitsluiting van Samen voor Pekela. Verkenner Rikus Jager verwees in zijn rapport naar wat hij noemde oud zeer tussen het CDA en Samen voor Pekela en adviseerde de twee partijen dit samen een keer uit te praten want hij kwam er niet helemaal achter wat het was. Jager: “het is iets verborgens.”
Hoewel de fracties nu aan de onderhandelingstafel plaatsnemen, is een definitief akkoord nog geen uitgemaakte zaak. Voor de SP geldt dat de lokale algemene ledenvergadering uiteindelijk moet instemmen met de resultaten. Gezien de druk vanuit de landelijke SP-organisatie, die spreekt van een ongewenste samenwerking, belooft dit een spannend intern proces te worden.
De komende weken gaan de onderhandelingen onder begeleiding van Rikus Jager verder. Pas dan zal blijken of Pekela inderdaad de weg vrijmaakt voor een unieke lokale samenwerking tussen SP en PVV.