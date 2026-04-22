Politie zoekt getuigen van vernielingen bij station Delfzijl

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 22 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG HEEL ZONNIG | MORGEN WAT BEWOLKING

Er is nu een groot hogedrukgebied boven het Noordzeegebied en dat geeft ons ook vandaag een heel zonnige dag. Er is weinig of geen bewolking en door de zon wordt het opnieuw wat warmer dan gisteren. Toen werd het 14 graden, vanmiddag wordt het uiteindelijk zo’n 16 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit noordoost tot oost, windkracht 2 tot 4. Dat is ook wat minder wind dan gisteren dus het is ook voor het gevoel vandaag allemaal wat warmer.

Vannacht en morgen komt de wind uit het noorden. Daardoor komen er af en toe wolkenvelden van zee, die dan voor een deel weer oplossen. Dus er zijn vannacht en morgen af en toe bewolkte momenten, maar er zijn morgen ook nog mooie zonnige perioden. Minimum vannacht rond 4 graden en mogelijk heel lokaal nog vorst aan de grond. Maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 14 graden. Dus dan is het weer iets frisser dan vandaag.

Vrijdag en zaterdag is er een matige noordwesten-wind en dat geeft bij ons vaak bewolking en nog maar af en toe zon. Er is ook kans op een klein buitje en het is dan maar 13 of 14 graden. Vanaf zondag is er weinig wind en daardoor ook meer zon, ook op de Koningsdag op maandag. Maxima die dagen rond 15 graden, maar ’s nachts nog koud met 2 tot 5 graden.