Politie zoekt getuigen van vernielingen bij station Delfzijl

DELFZIJL – De politie doet onderzoek naar de vernielingen die zijn aangericht op het station Delfzijl-West in Delfzijl.
Dinsdag 21 april kreeg de politie omstreeks 09:00 uur een melding van de vernielingen die zijn aangericht. Het is onduidelijk wanneer dit precies is gebeurd. De politie zoekt getuigen en mensen die meer weten over de vernielingen.
Er zijn forse vernielingen gepleegd, aan de fietsenstallingen, een abri en bij kaartverkoopautomaten. Gezien de omvang van de schade, moeten hier meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. De politie wil weten wie dit zijn of in contact komen met mensen die hier meer van weten.
Het politieonderzoek naar de vernielingen is in volle gang. Zo is er gekeken of er camerabeelden zijn waarop iets verdachts te zien is. Helaas is uit onderzoek gebleken dat er geen camerabeelden aanwezig zijn op het station, waarop iets te zien is. Op dit moment is er nog niemand aangehouden en kunnen agenten ook niet vaststellen of deze vernieling te maken heeft met de eerdere gebeurtenissen in de wijk Bornholm in Delfzijl-Noord.
Gezien de grote schade en het geweld waarmee de vernielingen zijn gepleegd, moet dit door mensen opgemerkt zijn. Heb jij iets gezien of gehoord waarvan je vermoedt dat dit te maken heeft met deze vernielingen? Of heb je andere informatie die in het politieonderzoek mogelijk verder kan helpen? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of vul het tipformulier op de website. Vermeld hierbij zaaksnummer 2026104814. Alle informatie is welkom, ook details waarvan je misschien denkt dat deze niet belangrijk zijn.
Wil je liever anoniem blijven? Dat kan via het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.
Bron: Politie Groningen