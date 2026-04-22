Provincie Groningen trekt beroepen zoutwinning Heiligerlee en Zuidwending in 

HEILIGERLEE, ZUIDWENDING – Op 12 november 2025 en 16 december 2025 heeft de provincie Groningen beroepen ingesteld tegen twee instemmingsbesluiten van het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG). Met de instemmingsbesluiten kan het bedrijf Nobian de zoutwinning bij Zuidwending en Heiligerlee voortzetten tot en met 2035. De provincie Groningen trekt deze beroepen nu in.

Waarom hebben we de beroepen ingesteld?

Wij hebben de beroepen niet ingesteld omdat we zorgen hadden over de zoutwinning zelf. Deze beschouwen wij als veilig en verantwoord. Maar: alle onderdelen van de zoutwinning moeten veilig en verantwoord zijn. Dus niet alleen de winning zelf, maar ook het afsluiten van de cavernes (zoutholtes in de grond) als de winning klaar is.



Toen de minister van KGG eind 2025 de twee instemmingsbesluiten nam, wilden we weten hoe straks zorgvuldig voor een afsluitscenario gekozen wordt. Daarbij wilden we ook zekerheid hebben over of wij in een later stadium nog bezwaar of beroep konden indienen tegen de besluitvorming over de wijze van afsluiten.



Daarvoor hadden we meer tijd en informatie nodig. Door beroep in te stellen konden we met een voltallig college en met meer informatie een goede afweging maken.

Wat hebben we in de afgelopen periode gedaan?

In de afgelopen periode hebben we gesprekken gevoerd met bewoners van Heiligerlee en

Zuidwending, met KGG, SodM en Nobian. Uit deze gesprekken en de beschikbare informatie bleek het volgende:

De zoutwinning is inderdaad veilig. De onzekerheden die er nog wel zijn, gaan over de gevolgen van de afsluitscenario’s voor de cavernes.

Het onderzoek dat Nobian de komende 8 jaar gaat uitvoeren levert straks meer informatie op over de gevolgen van de afsluitscenario’s. Met die informatie kan op een zorgvuldige wijze een afsluitscenario gekozen worden.

De eind 2025 ingestelde beroepen zorgen er niet voor dat die informatie eerder komt. Dat hoeft ook niet, want KGG moet straks een besluit nemen over de uiteindelijke keuze voor een afsluitscenario. En ook tegen dat besluit kunnen wij indien nodig in bezwaar of in beroep gaan.

Wij hebben begrip voor de zorgen van omwonenden over zaken als een eenduidige

schadeafhandeling, goede bereikbaarheid en leefbaarheid. We gaan daar aandacht voor vragen in de gebiedsgerichte aanpakken (zoals het gebiedsproces Zuidwending). En tijdens consultaties over toekomstige mijnbouwwetgeving. Dat is effectiever dan via de ingestelde beroepen. Want die beroepen gingen over de toekomstige afsluitscenario’s.

Waarom trekken we de beroepen nu in?

We hebben geconcludeerd dat de ingestelde beroepen niet zinvol meer zijn. De winning is veilig. En we kunnen in bezwaar of beroep tegen de uiteindelijke besluitvorming over de keuze voor een afsluitscenario. Maar de ingestelde beroepen hadden wel een aantal nadelige gevolgen:

Door de beroepen kwamen de batendeling en de aanpak voor leefbaarheid, landschap en bereikbaarheid onder druk te staan. En de beroepen hinderen essentiële samenwerkingen in en rondom de gebieden. Juist over onderwerpen als leefbaarheid.

Voor bedrijven in de regio werd het lastig om investeringsbeslissingen te nemen. Waaronder investeringen over verduurzaming. Het gaat om bedrijven die afhankelijk zijn van de zoutwinning.

Zorgvuldige afweging en hoe gaan we nu verder?

Zoutwinning kan alleen als dit veilig en verantwoord gebeurt. Dat is en blijft ons uitgangspunt. En daar blijven we ons voor inzetten.



Ook blijven wij aandacht vragen voor de zorgen van omwonenden over zaken als een eenduidige schadeafhandeling, goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Dat doen we bij de gebiedsgerichte aanpakken (zoals het gebiedsproces Zuidwending). En tijdens consultaties over toekomstige mijnbouwwetgeving.



Uiteraard blijven wij met bewoners en alle betrokken partijen in gesprek.

Bron: Provincie Groningen