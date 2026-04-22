Smacnego! Poolse vrijheidsmaaltijd in de kruisgangen van Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Op 5 mei organiseert Museum Klooster Ter Apel een vrijheidsmaaltijd met een Pools tintje. Er staat een Pools gerecht op het menu, ‘bigos’ genaamd, een stoofpot die bestaat uit verschillende groente- en vleessoorten. De maaltijd heeft dan ook als titel ‘Smacznego! (Eet smakelijk!) en is een eerbetoon aan de Poolse bevrijders van Ter Apel’.
De maaltijd wordt ingeleid door Anastasia van der Werff-Podgórski, medewerker van het museum en ook voorzitter van het Herdenkingscomité ’40-’45 Stadskanaal. De Vrijheidsmaaltijd is een initiatief van Nationaal Comité 4 & 5 mei, en wordt overal in Nederland georganiseerd door plaatselijke partners. Het doel is met elkaar te praten over wat vrijheid betekent, en dat is geen overbodig gesprek in deze tijden. In de kruisgangen van het klooster is plaats voor zestig mensen, die aan lange tafels met elkaar eten en praten. Aan deze Poolse eettafel ontmoet je nieuwe gezichten, vinden we elkaar in de verhalen die we delen over vrijheid en onvrijheid en veranderen onbekenden in bekenden. Deelname is gratis en er is ook een vegetarische optie.
Praktische info:
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, te boeken via https://kloosterterapel.nl/activiteiten/vrijheidsmaaltijd/
Inloop 17.00-17.30 uur
Einde 19.30 uur
De maaltijd is gratis
Bron: Marjan Brouwer