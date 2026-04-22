Veertig kinderen doen mee aan het jeugdvissen bij hengelsportvereniging Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vandaag was de start van het jeugdvissen van de hengelsportvereniging Westerwolde. Dit is de 35ste keer dat het jeugdvissen op deze wijze wordt georganiseerd. Er werd in het kanaaltje achter het Metbroekbos gevist, uit de wind en in het zonnetje!
Er hadden zich 40 kinderen aangemeld, die uit de wijde omgeving van Vlagtwedde komen. De leeftijd is 6 tot 14 jaar. Er waren veel ouders om hun kinderen aan te moedigen. De kinderen die zelf geen hengel hadden mochten er een van de hengelsportvereniging lenen.
Onder begeleiding ging de groep op de fiets naar het viswater. Bij het water stonden nummers (1 t/m40). De kinderen moesten loten bij welk nummer ze kwamen te zitten.
Tijdens het vissen werd door 12 begeleiders van de vereniging de jeugd instructie gegeven hoe te vissen. Daarnaast kregen de kinderen uitleg over de verschillende soorten vissen die men vangt. Elke gevangen vis wordt gemeten en van de drie avonden tellen de beste twee wedstrijden mee.
Er komen nog twee vis avonden op 28 april en 6 mei. Op de laatste avond wordt bekend wie zich Jeugdkampioen van de hsv Westerwolde kan noemen.
Bron en foto’s: Anneke de Vries