Wieken eraf bij Veldkamps Meuln: onderhoud met oog op de toekomst

BELLINGWOLDE – De markante aanblik van Veldkamps Meuln is deze week even anders dan anders. De molen staat tijdelijk zonder wieken; een opvallend gezicht, maar vooral een noodzakelijke ingreep om het historische bouwwerk te behouden.

Van maandag 20 april tot en met woensdag 22 april werd er intensief gewerkt aan de molen. In de eerste dagen werden onderdelen van de wieken gedemonteerd. Woensdag volgde het meest in het oog springende moment: met behulp van een kraan werden de roeden, de dragende balken van de wieken, volledig verwijderd. Een precisieklus die niet alleen vakmanschap vraagt, maar ook onderstreept hoe kwetsbaar en tegelijk waardevol dit soort erfgoed is.

De aanleiding voor de werkzaamheden ligt in recente inspecties. Tijdens een ultrasoon onderzoek van de lasnaden van meerdere molens in de gemeente Westerwolde kwamen bij Veldkamps Meuln een scheur en meerdere zwakke plekken aan het licht. Daarmee was het niet langer verantwoord om de wieken te laten draaien. Ook bij Nieman’s Meuln werd een scheur ontdekt, terwijl andere molens in de regio, zoals die in Vriescheloo en Bourtange, er na recente vervanging van hun roeden voorlopig weer goed voor staan.

Het stilzetten van een molen is echter geen ideale situatie. Molens zijn gebouwd om te draaien; beweging houdt het mechaniek in conditie. Het oude gezegde “stilstand is achteruitgang” is hier letterlijk van toepassing. Juist daarom is tijdig onderhoud cruciaal, hoe ingrijpend dat soms ook oogt.

Veldkamps Meuln kent een lange en bewogen geschiedenis. De ronde stenen korenmolen aan de Hoofdweg in Bellingwolde werd gebouwd in 1855 en diende oorspronkelijk als koren- en pelmolen. De naam verwijst naar de familie Veldkamp, die de molen lange tijd in bezit had. Tegenwoordig is het gemeentelijk eigendom, maar de betrokkenheid van vrijwilligers, zoals de molenaar die de molen regelmatig liet draaien, blijft onmisbaar.

Door de jaren heen kreeg de molen meerdere klappen te verduren, onder meer door stormschade in 1895, 1972 en 1976. Restauraties volgden, met als meest recente grote opknapbeurt in 2002. Ook in de afgelopen jaren werd geïnvesteerd in het onderhoud: de buitenkant werd gereinigd, opnieuw gestuct en geschilderd.

Dat de wieken nu tijdelijk ontbreken, betekent dan ook geen einde, maar juist een nieuw hoofdstuk in het behoud van dit stuk industrieel erfgoed. Zodra de noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd, worden de roeden teruggeplaatst en kan de molen weer draaien, zoals hij dat al anderhalve eeuw doet.

Voor nu is het even wennen aan het kale silhouet. Maar achter dat beeld schuilt vooral een geruststellende gedachte: er wordt gewerkt aan de toekomst van de molen.

Foto’s: Catharina Glazenburg