Aanvullende subsidieregeling isolatie en ventilatie voor Oldambt

OLDAMBT – Woningeigenaren in de gemeente Oldambt kunnen tot €5000 extra subsidie krijgen voor isoleren en ventileren. Deze regeling komt bovenop maatregel 29, de subsidieregeling vanuit Nij Begun voor woningisolatie. Met de aanvullende nieuwe regeling wil de gemeente meer inwoners helpen om aan de slag te gaan met isolatie en ventilatie. Inwoners kunnen de nieuwe regeling aanvragen vanaf 15 mei. Aanvragen lopen vanaf dan via de website van de gemeente. Het college heeft de nieuwe regeling vastgesteld op 21 april.
Inwoners die tot 140 procent van het minimuminkomen verdienen kunnen via Maatregel 29 100 procent van de isolatiekosten vergoed krijgen. Inwoners die net boven de 140 procent van het minimum uitkomen en daardoor maar 50% vergoed krijgen, kunnen gebruikmaken van deze aanvullende regeling. De gemeente wil hiermee meer mensen helpen en stimuleren om hun huis te isoleren. “Een extra financiële bijdrage voor isolatiemaatregelen kunnen veel mensen goed gebruiken”, aldus wethouders Gert Engelkens en Jurrie Nieboer.
Hoe kunnen inwoners de regeling aanvragen?
Inwoners kunnen een aanvraag doen via de gemeentelijke website. Daarbij is er een toekenning nodig van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voor isolatiemaatregelen via maatregel 29. Een voorwaarde voor de aanvullende subsidie is ook dat de woning energielabel D of lager heeft.
Isolatieaanpak Nij Begun – Maatregel 29
De isolatieaanpak van Nij Begun, ook wel maatregel 29 genoemd, bestaat uit subsidie en extra hulp bij het isoleren en ventileren van de woning. Per 1 september 2025 is Maatregel 29 van Nij Begun voor het isoleren en ventileren van particuliere woningen gestart. Nij Begun is een programma van dertig jaar waarin er wordt gewerkt aan herstel en perspectief voor Groningen.
Meer informatie over specifiek maatregel 29 is ook te vinden op de webpagina van de gemeente Oldambt.
Bron: Gemeente Oldambt