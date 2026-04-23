Brandweer blust brand in transformatorhuisje

STADSKANAAL – Rond tien voor twee is de brandweer opgeroepen voor een brand in een transformatorhuisje aan de Roekenhof in Stadskanaal. Een voorbijganger had een knal gehoord en belde 112.
Voordat de brandweer actie kon ondernemen kwam Enexis de stroom afsluiten. Hierdoor kwamen ongeveer 259 huishoudens zonder stroom te zitten. Direct aanwonenden moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. De omgeving werd met lint afgezet.
Bij de brand kwam veel rook vrij.
Om iets na drie uur was de brand geblust. De stroomstoring heeft nog enkele uren geduurd. maar is inmiddels verholpen.
Bron en video: 112regioflis