Eeuwenoude boerderijgebinten ontdekt in Ter Borg

SELLINGEN – In de buurtschap Ter Borg bij Sellingen start op 1 mei 2026 een bijzonder bouwhistorisch onderzoek naar een oude boerderij waarin mogelijk een van de oudste gebintconstructies van de provincie Groningen is teruggevonden.
In 2024 werden in het pand en in de nabijgelgen schaapskooi zeer oude hergebruikte eikenhouten gebinten ontdekt, vermoedelijk afkomstig van een laatmiddeleeuwse boerderij. De vondst is uitzonderlijk. Het gaat om onderdelen van een langsbalkconstructie, een zeer oude bouwvorm die in Nederland nog maar zelden is aangetroffen. Van dit type constructie zijn slechts enkele voorbeelden bekend in Nederland.
Met het onderzoek willen de betrokkenen de oorspronkelijke boerderij reconstrueren en meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van de Westerwoldse boerderij vanaf de late middeleeuwen. Ook wordt het hout onderzocht met jaarringdatering om de ouderdom van de constructie zo precies mogelijk vast te stellen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door bouwhistoricus Jim Klingers, bekend van onder meer het onderzoek naar het klooster Ter Apel en naar de oudste boerderij van Drenthe in Meppen. Volgens de Stichting Monumenten Westerwolde biedt dit onderzoek een zeldzame kans om een verdwenen boerderij uit de late middeleeuwen opnieuw zichtbaar te maken. Omdat langsbalkconstructies zo zeldzaam zijn, kunnen de resultaten ook buiten de regio van grote betekenis zijn.
Het onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële steun van de J. en A. ter Borg Stichting, de Stichting Gebroeders Hesse Fonds en de Stichting Monumenten Westerwolde. De Stichting Monumenten Westerwolde coördineert het project.
De resultaten worden na afloop gedeeld met een breed publiek via een publieksvriendelijke rapportage, een lezing en een excursie.
Bron: Stichting Monumenten Westerwolde