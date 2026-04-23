Evelyn uit Winschoten geslaagd voor damdiploma niveau 3 zwart

WINSCHOTEN – De 10-jarige Evelyn uit Winschoten is woensdagmiddag 15 april geslaagd voor haar damdiploma niveau 3, oftewel Wiersma zwart. Het examen vond plaats op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten in de cursusruimte van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.
Cursusboek Niveau 3 oftewel Wiersma zwart
In het cursusboek niveau 3 werden de volgende onderwerpen behandeld, zoals dreiging, offeren, dam geven, positiespel, combineren, ruilen en aanvallen, analyseren, de Schommelslag, openingscombinaties, vangen van een dam, opsluiten van een dam, werken met een dam.
Het examen begon met acht theorievragen, daarna het voorspellen van de uitslag volgens bijgevoegde diagrammen. Daarna kwamen drie diagrammen langs, waarbij een offer winst opleverde. Vervolgens 6 diagrammen die winst opleverde met “een zetje”. De volgende 6 diagrammen wonnen d.m.v. een dam, Toen volgden drie diagrammen met “vastzetten”, “schijfwinst” en “doorbraak” (naar dam). Vraag 7 stelde theorievragen en bij vraag 8 moest de uitslag worden voorspeld. Vraag negen, twee theorievraagstukken en het zoeken van de sterkste zet. Tenslotte vraag tien, slim werken met een dam. Na controle had Evelyn haar examen gemaakt met een ruime voldoende, waarna het felbegeerde diploma werd uitgereikt.
Cursusboek niveau 4 oftewel Sijbrands wit
Ondertussen heeft Evelyn het cursusboek niveau 4 aangeschaft ook wel het “Sijbrandsboek” genoemd. Deze cursus behandeld onder andere standaardcombinaties zoals de Coupe Philippe, Coup Royal en Zetje van Weiss, de Dwangzet, neemt Formaties door, de Dreiging, Stille zet, lokzet, offer, aanvallen en verdedigen. Hierbij wordt de moeilijkheidsgraad stapje voor stapje opgevoerd. Tevens wordt veel herhaald wat in de vorige cursusboeken is behandeld. Om het geleerde in praktijk te brengen, worden onderlinge partijen afgewerkt op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten, waarbij gemiddeld zo’n 16 jeugdspelers aan deelnemen.
Bron: Geert Lubberink