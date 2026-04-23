VEENDAM – Heeft u zin in een actieve én smakelijke ochtend in de buitenlucht? Op donderdag 30 april 2026 organiseert Veendam Beweegt, samen met vier studenten van het Johan Cruyff College Groningen, een gezellige Familie Hap & Stap-wandeling door Veendam.
Tijdens deze wandeling van ongeveer 6 kilometer ontdekt u Veendam op een ontspannen manier. Liever een kortere route? Er is een mogelijkheid om de route in te korten tot circa 5 kilometer. Daarmee is de wandeling geschikt voor jong en oud.
De start en finish zijn bij het Henk Nienhuis Stadion aan de Langeleegte. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met uw starttijd. Zo zorgen ze voor een goede doorstroming van de wandeling.
Onderweg komt u langs verschillende lokale ondernemers, waar u wordt verrast met lekkere en gezonde tussendoortjes, deze worden afgestempeld op uw stempelkaart. De route gaat over verharde paden en is daarmee goed toegankelijk.
Deelname is gratis. Nodig dus vooral uw vrienden, familie of buren uit en wandel gezellig mee. Deze activiteit is onderdeel van het sportieve meivakantieprogramma van Veendam Beweegt.
Aanmelden kan tot en met 28 april via:
E-mail: veendambeweegt@veendam.nl
Telefoon: 06-86856864
en De Veendam Beweegt App
Bron: Gemeente Veendam