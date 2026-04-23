Fietser gewond bij aanrijding Veendam

VEENDAM – Bij een aanrijding in het centrum van Veendam is vanavond een fietser gewond geraakt.
Rond zes uur vanavond is op het Kerkplein een fietser aangereden. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten arriveerden. De fietser was aanspreekbaar maar was wel flink gewond geraakt.
Nadat het slachtoffer was gestabiliseerd, werd deze met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij.
De politie maakte een registratie van het ongeval.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie