Historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog markeren Bevrijdingsdag in de provincie Groningen

EEMSDELTA, OLDAMBT – Op Bevrijdingsdag maandag 5 mei 2026 rijdt een indrukwekkende colonne van ongeveer 25 historische militaire voertuigen en motoren uit de Tweede Wereldoorlog door de gemeenten Eemsdelta en Oldambt. De route is gebaseerd op het historische traject van de geallieerde bevrijders in april en mei 1945 met Delfzijl als centraal punt.
De voertuigen zijn aGomstig van leden van de Keep Them Rolling (K.T.R.), een landelijke vereniging die zich al decennialang inzet voor het restaureren, behouden en rijdend houden van origineel militair materieel uit de Tweede Wereldoorlog. De colonne bestaat uit authentieke jeeps, GMC- trucks en Harley-Davidson Liberators — stuk voor stuk rijdend erfgoed dat met grote zorg wordt onderhouden.
De stoet vertrekt om 10.30 uur vanaf het Molenbergplein in Delfzijl. Via Weiwerd (korte stop rond
10.45 uur) rijdt de colonne naar Wagenborgen, waar omstreeks 11.30 uur wordt stilgestaan op het
voormalige terrein van Groot Bronswijk (Bethesda/Bethel). Vervolgens gaat de route via Nieuwolda
(12.25 uur) naar Woldendorp, waar rond 12.45 uur een stop plaatsvindt aan de Heemweg en
Munster.
Na deze halte zet de colonne koers naar Termuntenzijl (13:30 uur), met een stop op de parkeerplaats
aan de Antoni Verburghwijk. Via Heveskes rijden de voertuigen door naar Farmsum, waar rond 15.15
uur wordt aangesloten bij het lokale bevrijdingsfeest.
De tour eindigt omstreeks 15.30 uur weer op het Molenbergplein in Delfzijl, waar eerder op de dag de Bevrijdingslunch plaatsvindt en de voertuigen van dichtbij te bezichtigen zijn. Onderweg zorgt de Clan MacBeth Pipe Band uit Groningen voor een passende muzikale omlijsting met traditionele Schotse en militaire muziek.
De organisatie wijst erop dat de genoemde tijden onder voorbehoud zijn en afhankelijk van het verloop
van de tour kunnen wijzigen.
De bevrijdingstour wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Promotie Eemsdelta. Het
publiek is van harte welkom om langs de route de voertuigen te bewonderen, in gesprek te gaan
met eigenaren en stil te staan bij de bevrijding van 81 jaar geleden.
De volledige route en alle informatie is te vinden op: www.bevrijdingstournoordnederland.nl en
https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/18488634
Bron: Stichting Remembrance Tours Joël Stoppels
Foto’s: Martijn Brink