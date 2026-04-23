DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Oberlangen
Op 9 april vond tussen 19:30 en 22:05 uurop de Marienstraße in Oberlangen, vlakbij het plaatselijke restaurant, een diefstal plaats. Volgens de huidige informatie heeft een onbekende dader een geparkeerde e-bike als doelwit gekozen en de accu gestolen. De schade wordt geschat op ongeveer € 1.000. Iedereen met informatie wordt verzocht contact op te nemen met de politie in Lathen op 05933/924570.
Meppen
Op woensdag 22 april is rond 14:25 uur op de Helter Straße tussen Lehrte en Helte het rijbewijs van een 83 jarige man in beslag genomen. Volgens de eerste bevindingen trok de 83-jarige bestuurder van een Mercedes B-Klasse de aandacht door onregelmatig rijgedrag, waaronder slingeren en herhaaldelijk op de verkeerde rijstrook rijden. De man zou vervolgens, ondanks tegemoetkomend verkeer, een oranje shovel hebben ingehaald. Een tegemoetkomende auto moest abrupt remmen om een aanrijding te voorkomen. De politie heeft het rijbewijs van de man in beslag genomen en roept de bestuurder van de oranje shovel en de bestuurder van de tegemoetkomende auto (die nog onbekend is) op zich te melden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland